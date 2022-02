Frana viale Regina Margherita a Piedimonte San Germano. Dei massi si staccano dal costone e in parte finiscono sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno e il rischio è solo sfiorato. Ma il pericolo resta.

È l'associazione "La Notte degli Angeli" di Piedimonte a chiedere maggiore attenzione e più sicurezza. Proprio nel solco delle tante iniziative di promozione della sicurezza al volante e della altrettante battaglie (non ultima quella di via Valle del Garigliano) affinché anche i tratti stradali siano tali da presentare sempre meno rischi per gli automobilisti.

«L'associazione chiede alle competenti autorità di effettuare un sopralluogo immediato della zona, soprattutto per stabilire la stabilità dei muri a secco» sottolinea Orlando Bellaria, vice presidente dell'associazione sempre in campo per la sicurezza delle e sulle strade. In poco tempo, dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati gli operai della Provincia che hanno provveduto alla rimozione dei massi e alla messa in sicurezza del tratto in tempi record.

«Vorrei ringraziare di cuore gli operai della Provincia, coordinati dal geometra Libero Marinelli, che prontamente allertati sono arrivati in pochi minuti. E hanno eseguito un intervento mirato - continua Bellaria - Come associazione speriamo che l'intervento delle autorità lungo tutta la strada per eseguire un monitoraggio sulla stabilità del muro di contenimento sia altrettanto celere. Ed altrettanto efficace. Questo tratto, infatti, importante perché collega la parte alta e quella bassa potrebbe purtroppo essere interessato da smottamenti - anche a seguito delle piogge - in qualsiasi momento».