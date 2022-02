Contributi economici ai genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità non inferiore al 60%, anche maggiorenni. Si possono chiedere on line sul portale del Comune di Morolo. Per ottenere il contributo, il genitore deve essere senza lavoro oppure avere un reddito non superiore a 8.145 euro se dipendente e a 4.800 se autonomo.

La domanda si presenta una volta l'anno e il beneficio cambia in base al numero di figli: 150 euro mensili per uno, 300 per due e 500 se tre o più. Il contributo economico spetta per il triennio 2021-2023 e per dodici mesi. Si possono anche richiedere, se non ottenuto prima il beneficio, gli arretrati maturati dal primo gennaio 2021.