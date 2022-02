Sono 586 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24h in Ciociaria, su un totale di 4189 tamponi eseguiti. I negativizzati, come riporta il consueto bollettino dell'Asl di Frosinone sono, invece, 817 mentre i pazienti ricoverati 83. Non si registrano vittime.

La mappa dei contagi





ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI

4 ATINA AUSONIA RIPI SANTOPADRE

3 CASTROCIELO GIULIANO DI ROMA MOROLO PATRICA PICINISCO PICO TORRE CAJETANI VALLEROTONDA VILLA SANTO STEFANO

2 ACUTO ARNARA CASTELLIRI CASTELNUOVO PARANO COLFELICE FONTANA LIRI PIGNATARO INTERAMNA POFI SAN VITTORE DEL LAZIO VICO NEL LAZIO

1 BELMONTE CASTELLO CAMPOLI APPENNINO CASTRO DEI VOLSCI COLLE SAN MAGNO ESPERIA FUMONE GALLINARO GUARCINO PASTENA PESCOSOLIDO POSTA FIBRENO SAN BIAGIO SARACINISCO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO SANT'APOLLINARE SERRONE SGURGOLA VILLA LATINA