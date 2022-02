"Se tutti avessimo ragionato come Djokovic avremmo avuto i morti nelle strade. È solo grazie ai vaccini che possiamo guardare con fiducia al futuro e le scelte individuali devono sempre collimare con gli interessi generali".

Questo quanto dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in merito alla vicenda che ha visto di nuovo il tennista alla ribalta delle cronache per la sua posizione sui vaccini.

Novak Djokovic in un'intervista alla Bbc ha, infatti, rilasciato dichiarazioni che, nelle ultime ore, hanno scatenato non poche reazioni. "Rinuncerò ai tornei se c'è l'obbligo di vaccino". - Questa in sostanza la posizione del campione serbo.

Djokovic si dice pronto a rinunciare a qualsiasi torneo di tennis, compresi Wimbledon e il Roland Garros, se come condizione per partecipare gli venisse imposto l'obbligo di vaccinarsi. Lo ha detto ad un mese dall'espulsione dall'Australia, che gli ha impedito di competere all'Australian Open

"Sì, è un prezzo che sono disposto a pagare - ha aggiunto Djokivic nell'intervista esclusiva - Sostengo pienamente la libertà di decidere se essere vaccinati o meno", ha aggiunto, sottolineando però di non essere per principio contrario e di non voler quindi essere associato al movimento no vax.