Un mega evento per contribuire al rilancio della città.

E' questa l'iniziativa che vede impegnato in prima linea Stefano Giorgilli, albergatore ed ex assessore al turismo, con il maestro Elvino Echeoni che sarà il direttore artistico, e una serie di personalità del mondo dell'arte e dello spettacolo. "Fiuggi città dell'arte"; questo è il nome del tanto atteso avvenimento.

L'evento, presentato domenica mattina all'Hotel Universo, si svolgerà nella centralissima piazza dedicata ai martiri di Nassiriya e occuperà anche l'officina della memoria. Tra gli organizzatori figura anche il Comune di Fiuggi. L'evento si svolgerà nel mese di giugno e durerà oltre dieci giorni.

La kermesse prevede sfilate di moda, appuntamenti culturali, enogastronomici, letterari e cinematografici, spazi dedicati a presentazione di libri, concerti musicali, spazi di pittura, di dialogo e di discussione. Insomma, una miriade di proposte per tutti i gusti che servono da confronto con le tante realtà sia del territorio che non.

L'arte e la cultura sono i principali veicoli di rilancio del territorio, specie in questo periodo di forte difficoltà. Hanno partecipato alla presentazione dell'evento, oltre a Stefano Giorgilli e al maestro Elvino Echeoni, il critico d'arte Enzo Nasiello e l'assessore alla cultura e vicesindaco Marilena Tucciarelli. Dopo l'illustrazione certosina da parte di Stefano Giorgilli il quale ha evidenziato ogni aspetto della kermesse, la presentazione è stata chiusa dall'assessore Tucciarelli la quale ha dichiarato: «Stiamo attraversando un periodo molto critico, affossato ancor di più dalla pandemia e questa situazione ci sta insegnando che solo con la cultura si possono abbattere determinati steccati. La cultura è una frontiera, uno sdoganamento per ogni settore, per cui ben vengono persone come Stefano promotori di eventi del genere».