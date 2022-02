Buste e sacchi pieni di rifiuti, pneumatici, plastica, carta.

E chi più ne ha più ne metta. Abbandonati da chi, invece di differenziare i rifiuti, li mette in un sacco, poi nel bagagliaio dell'auto, arriva nelle zone dove ci sono terreni o vicino alle strade, e se ne disfa. Incurante di tutto.

Purtroppo molte zone della Ciociaria fanno i conti ogni giorno con la mano dei soliti incivili. E tra queste zone non viene risparmiato neppure il capoluogo. Montagne di rifiuti abbandonati a ridosso di via Caio Mario, nella parte bassa di Frosinone. In bella vista ci sono tante buste, oltre a sacchi neri che contengono numeroso materiale, di ogni genere. A fare da cornice ci sono anche pneumatici. Un biglietto da visita indecente.

E purtroppo nonostante le bonifiche, le pulizie, i luoghi prescelti tornano presto a riempirsi di rifiuti.

Diverse le segnalazioni di chi ama invece l'ambiente e chiede interventi agli enti competenti.



L'appello

Si chiedono soluzioni per cercare di identificare i trasgressori. Nei mesi scorsi sono state identificate e rintracciate alcune persone che si sono rese protagoniste di simili gesti, come l'abbandono di rifiuti sul territorio. Fondamentali sono state le telecamere di videosorveglianza e gli accertamenti da parte delle forze di polizia preposte. L'auspicio è che possa essere messo fine anche al degrado che, ogni giorno, aumenta lungo via Caio Mario, nella parte bassa del capoluogo.