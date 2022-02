Tre positivi al Covid nell'ufficio postale: scatta il turno unico di lavoro. La riduzione del personale a causa della pandemia ha costretto le Poste alla riorganizzazione dell'attività lavorativa, in modo da garantire servizi adeguati agli utenti con il personale a disposizione.

Il momento è delicato, i contagi scendono, ma di fatto se in un ambiente di lavoro si registrano più assenze contemporaneamente per la positività al Covid, bisogna riorganizzare l'attività, soprattutto se si tratta di un servizio pubblico.

Inevitabilmente, la riduzione da due a un solo turno nell'ufficio di piazza Tomassini comporterà qualche inconveniente per i cittadini, che dovranno attenersi ai nuovi orari, ma si tratta di cause di forza maggiore, per cui bisognerà aspettare che la situazione torni alla normalità.

Un provvedimento necessario dopo i primi due contagi di venerdì scorso, a cui si è aggiunto ieri un terzo. La pandemia ha comportato una serie di modifiche ai sistemi organizzativi, oltre alle restrizioni e alle misure di sicurezza adottate anche negli uffici postali. Ovviamente, si tratta di un momento particolare, in cui l'utenza deve avere la capacità di adattarsi e la pazienza per affrontare qualche disagio.

Dopo il periodo del lockdown, l'attività nell'ufficio postale di piazza Tomassini è ripresa regolarmente, sempre nel rispetto delle norme relative al distanziamento e all'uso dei dispositivi di protezione, pertanto il servizio è tornato efficiente. Ora, una breve fase particolare si sta prospettando, ma anche questa si potrà superare, soprattutto considerando il miglioramento dei dati relativi all'emergenza sanitaria.