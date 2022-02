Sei munizioni belliche trovate nel salotto, tra i libri. I carabinieri della locale stazione della Compagnia di Cassino fanno scattare l'arresto ma il settantenne viene subito rimesso in libertà. Ieri il gip del tribunale di Cassino convalida da misura e il pensionato resta a piede libero, in attesa di processo. La perquisizione per il settantenne era scattata venerdì. Poi il rinvenimento delle munizioni belliche, con la contestuale applicazione della misura.

Ieri il settantenne, assistito dall'avvocato Di Mascio, è stato sottoposto a convalida. Ok per l'applicazione della misura applicata per detenzione illegale di munizioni.

Ma resta a piede libero. Il sequestro era stato già convalidato con il contestuale decreto di rimessa in libertà dell'indagato.