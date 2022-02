Tanti rifiuti abbandonati in diverse zone del territorio di Monte San Giovanni Campano. Discariche a cielo aperte spuntano come funghi. C'è di tutto: dalla plastica agli ingombranti, dagli scarti edili all'amianto. E chi più ne ha più ne metta.

Un nuovo appello lanciato dall'associazione Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano sempre in prima linea anche per le tematiche ambientali. Un appello lanciato sui social da Marco Belli, con tanto di foto che ritraggono rifiuti abbandonati e sporcizia. Purtroppo la mano dei soliti ignoti è sempre pronta a colpire e a discapito di aree del territorio che andrebbero valorizzate anche per essere utilizzate dai cittadini, dalle future generazioni.

Lo scempio

Rifiuti abbandonati nel piazzale attiguo alla piscina comunale, al bivio per il cimitero di Colli, in via Araietta, in via Brecciano. Per citare alcune zone. Purtroppo sono diverse e tante le aree prese di mira dai soliti incivili. Rifiuti in bella vista che non sono un bel biglietto da visita. In piazzole, a ridosso delle strade, soprattutto in periferia, compaiono scarti di ogni genere, lastre di amianto, ingombranti, materiale edile, tappezzeria di auto. L'appello di Fare Verde gruppo di Monte San Giovanni Campano, agli amministratori comunali, è quello di bonificare i siti e di trovare soluzioni per cercare di scoraggiare gli incivili, sempre pronti a colpire.