Una ventisettenne e una ventitreenne nei guai per spendita di banconote false. Dovranno comparire davanti al giudice il prossimo 30 maggio. Sono difese dall'avvocato Mario Cellitti.

Stando alle accuse la ventisettenne detenendo una banconota contraffatta di 50 euro l'ha messa in circolazione acquistando da una venditrice ambulante, la ventitreenne, un gadget, ottenendo il resto di 45 euro.

La ventitreenne è finita, invece, nei guai perché poneva in essere atti diretti in modo non equivoco a spendere o a mettere in circolazione la banconota contraffatta ricevuta dalla ventisettenne, non riuscendo però nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

I fatti contestati risalgono a giugno 2019. L'udienza, dunque, il prossimo 30 maggio.