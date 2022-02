Decine e decine di sacchi dell'immondizia gettati per diversi metri nel fosso al ciglio della strada. Si ripete il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ad Aquino, precisamente in via Selvotta, la strada alle spalle del cimitero.

Uno spettacolo poco gratificante per la città, soprattutto in un posto utilizzato per fare sport, o semplicemente una passeggiata a piedi o in bicicletta. Tanta la rabbia dei cittadini che hanno fortemente condannato il gesto sui social, molti quelli che chiedono dure sanzioni per chi senza rispetto compie gesti simili a danno di tutta la comunità.

La denuncia arriva proprio da Mazzaroppi, che in più occasioni è intervenuto per far ripulire l'area.

«Vorrei solo chiedere, perché? È incredibile in una città dove andiamo a raccoglierla a domicilio», la riflessione del sindaco che ribadisce: «Come sempre, con diligenza e per dare senso alla civiltà, la toglieremo».