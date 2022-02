Aveva solo 24 anni Marika Donnarumma. Un anno fa la tragedia. La giovane morì in un incidente stradale sulla Casilina a Ferentino. Oggi alle 17.30, nella chiesa Santa Maria a Fiume a Ceccano, sarà ricordata con una messa. Marika abitava a Ceccano ma era molto conosciuta anche a Frosinone, dove il papà Luigi, per tutti Giggino, gestisce la storica pizzeria "Number One".

Palloncini bianchi, applausi, canzoni e striscioni per lei, nel giorno dell'ultimo saluto.

In tanti ai funerali per dirle grazie per essere stata così speciale, sempre allegra e con una grande dedizione nel portare avanti con la sua famiglia la pizzeria e con un immenso amore per gli amici a quattro zampe.

E proprio per esaudire un suo desiderio, quello di aiutare gli animali, i familiari per il giorno dei funerali avevano scelto di fare un gesto d'amore in sua memoria.

Davanti alla chiesa i partecipanti al rito funebre trovarono una scatola dove poter lasciare un'offerta da donare ad un'associazione canile. Accanto alla scatola immagini che ritraevano Marika con il suo cane. E proprio il suo amico a quattro zampe aveva emozionato ancor di più i presenti, quando all'uscita della bara bianca dalla chiesa iniziò ad abbaiare, mentre palloncini venivano lasciati volare in cielo e le lacrime scendevano una dietro l'altra sui volti di molti. Marika continua a vivere nei ricordi e nei cuori dei suoi cari.