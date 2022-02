Sei auto divorate dalle fiamme dopo la mezzanotte in via San Mosè a Torrice in una rimessa vicino alle villette a schiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 1A di Frosinone per donare le lingue di fuoco che in pochi istanti hanno distrutto le macchine. Sul posto anche i carabinieri per avviare tutti gli accertamenti del caso e chiarire cosa abbia sprigionato l'incendio. Sono arrivati anche gli operatori del 118 con un'ambulanza ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Il lavoro dei vigili del fuoco anche per la messa in sicurezza dell'area è durato diverse ore. Le auto sono di proprietà di diversi proprietari delle villette.