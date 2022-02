Ogni tanto una storia a lieto fine. Certo, perché quando si subisce un furto, si è portati a credere che difficilmente si riuscirà a rientrare in possesso di quanto è stato rubato. Vale anche per la propria automobile.

Ebbene, una signora di Amaseno ha ritrovato la Fiat 500 che aveva regalato alla figlia dopo che martedì scorso era sparita dal parcheggio di Carrefour. Immensa la gioia della donna quando il nuovo comandante della stazione dei carabinieri, il luogotenente Gabriele Scarpa, l'ha avvisata che l'auto era stata rinvenuta a Sezze. A lui la donna si era rivolta la mattina seguente, per sporgere denuncia.

In sole 48 ore, le indagini dei militari hanno portato al ritrovamento della vettura e a individuare il ladro.

Tutto questo dopo che erano stati esaminati i video delle telecamere sistemate nel parcheggio del centro commerciale. L'auto è stata ritrovata senza targa e con alcuni pezzi smontati, ma alla donna è stata presentata in buono stato. Continuano, dunque, i controlli serrati delle forze dell'ordine sul territorio, dopo che in ogni paese della Valle dell'Amaseno sono stati denunciati furti in diverse abitazioni periferiche. È accaduto ad Amaseno, Villa Santo Stefano e Giuliano di Roma.

Magri i bottini, ma tanti i danni perché ormai in casa è difficile trovare soldi e preziosi. Fondamentale ed efficace l'attività di prevenzione e controllo dei carabinieri sul territorio. Da segnalare, tra le operazioni effettuate dai militari della stazione amasenese, alcuni fermi e arresti legati all'uso e spaccio di stupefacenti.

Non poteva essere più rassicurante il biglietto da visita del neo-comandante, in paese da poche settimane.