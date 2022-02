* OGGI OPEN DAY ACCESSO DIRETTO PER DOSI BOOSTER: open day ad accesso diretto e aperto a tutti nelle strutture AIOP dedicato alla somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere. Tutte le info su Salutelazio.it

***HUB VACCINALI: ACCESSO LIBERO POMERIDIANO (DALLE ORE 14) FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITA' GIORNALIERE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE'

COVID: D'AMATO, "OGGI NEL LAZIO SU 13.851 TAMPONI MOLECOLARI E 40.850 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 54.701 TAMPONI, SI REGISTRANO 5.946 NUOVI CASI POSITIVI (-1.168), SONO 6 I DECESSI (-6), 1.910 I RICOVERATI (-31), 182 LE TERAPIE INTENSIVE (+3) E +9.140 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 10,8%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.635. OGGI OPEN DAY AD ACCESSO DIRETTO, TUTTO SI STA SVOLGENDO REGOLARMENTE'

*OGGI OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA: oggi presso l'ospedale San Giovanni il open day rivolto alle donne in gravidanza o in allattamento.