È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale verificatosi l'altra sera sulla Statale 630 Formia- Cassino, nel territorio di Spigno Saturnia. Coinvolte tre autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Formia, sono entrate in collisione tra loro.

Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per i conducenti delle tre auto, due di Formia e uno di Spigno Saturnia, i quali hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Soltanto uno di loro ha riportato conseguenze più serie, ma comunque non è in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato poco dopo le venti di venerdì sera, quando una Fiat Multipla, una Golf ed una Opel Astra, sono state coinvolte nell'impatto. A prima vista i soccorritori hanno pensato al peggio, viste anche le condizioni delle auto, rimaste sia sul lato della carreggiata, che in mezzo la strada. Infatti è stato necessario chiudere il traffico per consentire alla Polizia Stradale di effettuare i rilievi del caso e ai soccorritori di poter trasferire i conducenti dei tre mezzi coinvolti all'ospedale di Formia.

Soltanto verso tarda sera la trafficatissima arteria che collega la provincia di Latina con quella di Frosinone è stata riaperta al traffico, grazie alla rimozione delle auto danneggiate e ai frammenti di carrozzeria e motore che erano rimasti sull'asfalto. La Polizia Stradale di Formia sta ricostruendo la dinamica dell'ennesimo incidente che si è verificato su una strada, sulla quale, purtroppo, hanno perso la vita numerose persone.

Proprio nelle vicinanze del tratto dove si è verificato l'incidente venerdì sera, nel marzo scorso, persero la vita due persone, in seguito ad uno scontro frontale. Un impatto violentissimo che non lasciò scampo ai due conducenti, che stavano percorrendo una strada che risulta tra le più pericolose d'Italia, come confermato dalle numerose vittime che si sono registrate negli ultimi anni.