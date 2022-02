Un grave incidente si è verificato ieri mattina a Itri e a causa delle ferite riportate nel sinistro ha perso la vita Piero Capponi, 71 anni di San Felice Circeo. La dinamica di quanto è accaduto è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, che sono intervenuti per i rilievi di rito. L'incidente è avvenuto in prossimità del Santuario della Madonna della Civita. Il 71enne viaggiava in sella a una motocicletta. Poi, per cause che restano da appurare e rispetto alle quali sono al lavoro le forze dell'ordine, è avvenuto lo schianto. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che non vi siano altri veicoli coinvolti.

Quando è stato lanciato l'allarme,a polizia locale che si è occupata di regolamentare la viabilità e di effettuare i rilievi, sul luogo del sinistro è intervenuto il 118. Intuita immediatamente la gravità dell'accaduto, è stato attivato anche l'elisoccorso. Il 71enne, dopo le primissime cure, è stato quindi portato in ambulanza sino al piazzale in prossimità del santuario dov'era atterrato l'elicottero. Lì lo ha preso in carico l'equipaggio di Pegaso, poi alzatosi in volo verso l'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Ogni soccorso, però, si è purtroppo rivelato vano.