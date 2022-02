Uno spazio attrezzato per praticare sport all'aria aperta. Inaugurata ieri mattina l'area sportiva del Lungofibreno Tremoletto a Isola del Liri, un luogo caro agli isolani e non solo a questi. In tanti, anche ieri, erano lì per praticare attività fisica e per assistere alla cerimonia inaugurale allestita dall'amministrazione del sindaco Massimiliano Quadrini. Dopo l'inno, grazie alla bella giornata, sono stati resi subito fruibili gli attrezzi ginnici installati insieme a panchine e pannelli illustrativi dell'area grazie a contributi regionali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Quadrini e dai consiglieri regionali Mauro Buschini e Sara Battisti, presenti all'inaugurazione. C'era anche l'ex primo cittadino Vincenzo Quadrini, orgoglioso per il risultato centrato. Presenti inoltre le forze dell'ordine, gli agenti della polizia locale, i volontari della protezione civile, autorità civili e religiose.

«Abbiamo lavorato in sinergia sia con l'attuale sindaco che con il suo predecessore», ha detto Buschini che ha ripercorso la storia del Tremoletto, diventato monumento naturale. A fargli eco la Battisti: «La Regione è vicina a questa comunità da sempre.

L'amministrazione Quadrini è riuscita a cambiare il volto della città». Soddisfatto il primo cittadino: «È un grande evento e per noi è un onore consegnare alla città quest'area attrezzata. Ringrazio la giunta Zingaretti e i consiglieri qui presenti».