Pomezia piange Francesco, un bambino di 10 anni che frequentava la quinta elementare della scuola Don Bosco, deceduto a causa del Covid.

Il bimbo era affetto da patologie e non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro il virus. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale di Pomezia che in un messaggio si è unita al cordoglio della famiglia per la prematura scomparsa di Francesco.