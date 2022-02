Tornano le belle iniziative di solidarietà, una mano tesa a chi è nel bisogno, un modo per essere vicini alle difficoltà quotidiane di tante famiglie, mettendo a disposizione ciò che la generosità e le possibilità di ognuno consentono.

Il mese di febbraio, in particolare, è dedicato agli ammalati, a partire dalle ricorrenze liturgiche che, il giorno undici del mese, celebrano la Beata Vergine di Lourdes, cui sono affidati i sofferenti. Da qualche anno, le associazioni dei farmacisti si prodigano per sostenere chi, bisognoso di cure, spesso si trova in ristrettezze economiche e deve rinunciare a medicinali da banco, utili e indispensabili ma, a volte, troppo costosi.

Le associazioni di categoria hanno organizzato una raccolta di medicinali da devolvere poi in beneficenza.

Sarà possibile donare fino a lunedì prossimo.

«Mai come in questa fase drammatica per il nostro Paese, la Giornata di raccolta del farmaco assume un valore, anche simbolico, fondamentale – dichiara l'assessore ai servizi sociali Patrizia Viglianti - La pandemia ha esasperato tendenze che erano già in atto, come la crescita della povertà sanitaria, ed è fondamentale che tutta la collettività si mobiliti concretamente per rispondere al bisogno dei più fragili.

Come sempre, i farmacisti italiani si sono messi a disposizione della Fondazione Banco Farmaceutico per far sì che la GRF (giornata di raccolta del farmaco), che anche quest'anno si svolge nell'arco di una settimana, si confermi come uno dei più importanti momenti di solidarietà nel nostro paese. Durante la Giornata di Raccolta del Farmaco, le farmacie confermano la propria vicinanza ai cittadini e l'impegno costante al miglioramento della vita collettiva. A Veroli, ha aderito la Farmacia della dottoressa Papaleo, che ringrazio di cuore per il bel gesto. Ringrazio anche il dottore Pierpaolo Petta, delegato territoriale del Banco Farmaceutico, che ha voluto coinvolgere anche Veroli in questo gesto d'amore verso il prossimo. Grazie al suo interessamento, i farmaci verranno donati direttamente all'assessorato ai Servizi Sociali. Andiamo tutti a donare un farmaco fino al 14 febbraio».