Al via gli interventi di messa in sicurezza a Sant'Oliva.

Partiranno nei prossimi giorni i lavori del progetto che consentirà di riportare in sicurezza la zona. Continuano gli interventi di messa in sicurezza sulla viabilità interna.

Lavori che stanno permettendo di restituire alla collettività arterie di collegamento adeguate al transito automobilistico. Una situazione di difficoltà più volte segnalata dai residenti che lamentavano la mancata manutenzione.

Dopo i lavori già eseguiti nelle scorse settimane ora stanno per partire anche quelli nella zona di Sant'Oliva.

È stato il responsabile dell'area tecnica a comunicare l'avvio degli interventi di "messa in sicurezza di dissesti stradali sul territorio della frazione di Sant'Oliva".

Proprio per questo è stato disposto, fino al 28 febbraio, il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli e i pedoni sulla strada di Sant'Oliva in località La Torre.