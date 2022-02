Farà tappa a Ferentino mercoledì 16 febbraio il tour vaccinale anti Covid-19 con le forze armate, indirizzato anche agli abitanti di Fumone. L'hub itinerante della Asl sarà sistemato in piazza Matteotti e resterà aperto dalle 9 alle 13, senza prenotazione. È un hub straordinario per la somministrazione dei vaccini a quanti ancora non lo hanno ricevuto e per coloro che devono effettuare la dose booster, inclusi i bambini. Il piano della Asl di Frosinone è in collaborazione con l'Esercito italiano, grazie all'ausilio dei militari del 41° reggimento Imint "Cordenons" di Sora, unità alle dipendenze della Brigata informazioni tattiche di Anzio, che allestiranno una tenda polifunzionale, dotata di arredi, impianto elettrico e di riscaldamento e personale per regolare l'afflusso e il deflusso dei cittadini.

Il sindaco Antonio Pompeo e l'assessore alla sanità Franco Martini ringraziano la Asl, «in particolare il direttore generale Pierpaola D'Alessandro che, insieme al personale dell'Esercito italiano, ha avviato l'iniziativa itinerante in numerosi comuni del territorio e che farà tappa anche a Ferentino, dove potrà contare sull'aiuto dei volontari della protezione civile Aver». L'appello di Pompeo e Martini alla cittadinanza: «Per quanti ancora non hanno ricevuto la vaccinazione diciamo di avvalersi di questa opportunità: questa è l'unica arma contro Covid-19 e soltanto insieme possiamo sconfiggere il temibile nemico».

La Asl informa che relativamente alla tipologia di vaccino da inoculare: per la prima dose sarà somministrato Johnson & Johnson; per prima, seconda e terza dose Moderna; per prima, seconda e terza dose Pfizer per chi ha prescrizione medica per allergie o patologie o controindicazioni con altri vaccini.