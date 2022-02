COVID: D'AMATO, "OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 81.116 TAMPONI, SI REGISTRANO 6.722 NUOVI CASI POSITIVI (-1.411), SONO 24 I DECESSI (+9), 1.989 I RICOVERATI (-5), 184 LE TERAPIE INTENSIVE (-7) E +10.577 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 8,2%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 3.025. CONTINUA LA DISCESA, PRESTO EFFETTI SULLA RETE OSPEDALIERA.

***COMPIE UN ANNO IL CENTRO VACCINALE PRESSO L'AEROPORTO DI FIUMICINO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA ADR E IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE. SONO STATE OLTRE 420 MILA LE SOMMINISTRAZIONI DI VACCINO E DI QUESTE CIRCA 5.600 HANNO RIGUARDATO LA FASCIA PEDIATRICA'

* WEBINAR SCIENTIFICO A SPALLANZANI: webinar scientifico all'Istituto Spallanzani sulle nuove strategie di intervento per una pandemia che cambia alla presenza del Direttore, Francesco Vaia, dell'assessore, Alessio D'Amato e di un gruppo di esperti internazionali: Christoph Berger Direttore Dipartimento Malattie dell'Ospedale Pediatrico di Zurigo e Presidente della Commissione federale svizzera per le vaccinazioni; Alain Fischer del Servizio di immunoematologia e reumatologia pediatrica, Ospedale Necker-Enfants Malades di Parigi; Thomas Mertens Presidente della Commissione Permanente sulle Vaccinazioni "Robert Koch Institut" di Berlino e Professore Emerito di Virologia e Giorgio Palù, Presidente Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e Professore emerito di Microbiologia e Virologia - Università degli Studi di Padova.

***SUPERATA QUOTA 13 MILIONI DI VACCINI COMPLESSIVI, SUPERATE LE 3,6 MILIONI DI DOSI BOOSTER EFFETTUATE, IL 76% DI COPERTURA CON DOSI BOOSTER DELLA POPOLAZIONE ADULTA. NELLA FASCIA PEDIATRICA 5-11 ANNI SONO OLTRE 138 MILA I BAMBINI CON PRIMA DOSE.

***HUB VACCINALI: ACCESSO LIBERO POMERIDIANO (DALLE ORE 14) FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITA' GIORNALIERE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE'

* 13 FEBBRAIO OPEN DAY ACCESSO DIRETTO PER DOSI BOOSTER: si terrà domenica 13 febbraio il prossimo open day ad accesso diretto e aperto a tutti nelle strutture AIOP dedicato alla somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere. Tutte le info su Salutelazio.it

* OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA: si terrà il 13 febbraio presso l'ospedale San Giovanni il prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza o in allattamento.

* SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.

* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

*** Si è conclusa l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù presieduta da remoto e in isolamento dall'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato

* Asl Roma 1: sono 964 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.146 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 915 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 325 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 630 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 909 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 1.833 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 625 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 663 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 287 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.