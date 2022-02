«È uno spazio di ascolto gratuito rivolto a tutti coloro che desiderano essere supportati per ritrovare un equilibrio personale». Così la consigliera comunale con delega alle Politiche Sociali, Anna Santamaria, ha presentato lo sportello di consulenza gratuita frutto di un'iniziativa congiunta tra amministrazione comunale e associazione Isma azienda pubblica di servizi alla persona.

Per dare una concreta risposta ai cittadini e al bisogno di esternare e contenere un disagio emotivo, esasperato dal tempo vissuto, è dunque partito all'inizio della settimana lo sportello psicologico "Ti ascolto".

Al centro dell'attenzione in primis i traumi da pandemia: come conoscerli e affrontarli "Il progetto è reso possibile grazie al contributo dell'associazione Isma e alla professionalità della dottoressa Maria Rita Scappaticci», ha spiegato la consigliera Santamaria.

Che ha aggiunto: «La politica dell'ascolto e dell'attenzione alle necessità di tutti non fallisce mai.

Occuparsi di se stessi, deve e rimane una priorità per ciascuno».

Per prendere un appuntamento basta rivolgersi all'ufficio del servizio sociale del Comune di Ausonia.