Domenica prossima al consultorio familiare di Monte San Giovanni Campano, dalle 9 alle 13 si terrà l'open day dei vaccini per gli over 18, per tutti i cittadini monticiani.

Saranno somministrati sia Pfizer sia Moderna, qualsiasi dose, senza prenotazione. Intanto aumentano i cittadini di Monte San Giovanni Campano positivi al covid-19.

Dopodomani, dunque, la possibilità di potersi vaccinare, senza prenotazione, e solo raggiungendo il consultorio familiare che si trova in via Pozzo San Paolo.