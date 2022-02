Autobus in fiamme in zona Folcara, a Cassino. È accaduto questa mattina a ridosso dei plessi scolastici proprio mentre molti genitori stavano accompagnando i figli a lezione. Attimi di paura e fumo nero e denso hanno riempito l'aria. I veicoli sono riusciti ad allontanarsi e sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco per spegnere le fiamme e rimettere in sicurezza l'area. Spetterà a loro ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento sembrano non esseri registrati danni a persone o cose.