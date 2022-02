Con il traguardo di 1 milione di dosi somministrate sempre più vicino e una percentuale che va oltre l'86% di popolazione vaccinata, dal 16 febbraio, proprio in virtù di questi numeri, la Asl di Frosinone procederà ad una riorganizzazione generale degli hub vaccinali aziendali, in linea con quanto accade in tutta la Regione Lazio. È quanto comunica, in una nota, l'azienda sanitaria.

«Da mercoledì prossimo - si legge - le attività si concentreranno nei seguenti centri di vaccinazione: Casa Salute Ceccano lunedì-domenica 8.30-14, presidio ospedaliero Fabrizio Spaziani Frosinone lunedì-domenica 9-19, presidio ospedaliero San Benedetto Alatri lunedì-domenica 8.30-15, presidio ospedaliero SS.

Trinità Sora lunedì-domenica 8.30-16, presidio sanitario Anagni lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30, Stellantis lunedì-domenica 8.30-16, Casa Salute Pontecorvo pediatrico lunedì-domenica 8.30-15.30».

Le strutture private accreditate effettueranno questi orari: Casa di Cura Sant'Anna lunedì-venerdì 15-19, Casa di cura Villa Gioia lunedì-sabato 14-19, Centro diagnostico Arce lunedì-venerdì 14-19, clinica Sant'Antonio lunedì-sabato 14-19, Villa degli Ulivi lunedì-sabato 8.30-13.30, Ini Città Bianca lunedì-venerdì 14-19.

Si ricorda che gli accessi pomeridiani agli hub aziendali e alle strutture private sono liberi, mentre la mattina occorre la prenotazione. Quindi la Asl elenca i risultati raggiunti: alla Prima Sole Components Torrice dove sono state somministrate in totale oltre 111.000 mila dosi, quindi la Casa della Salute di Pontecorvo adulti con 47.000 dosi, la Casa della Salute di Ceprano con oltre 22.500 dosi la Casa della Salute di Atina con circa 13.000 dosi. Prosegue anche il tour vaccinale itinerante: il 13 febbraio riprenderà da Monte San Giovanni Campano e Arpino.