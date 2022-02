L'amministrazione comunale ha stabilito nuovi orari per la Ztl (zona a traffico limitato) e l'isola pedonale in piazza Innocenzo III che saranno validi fino al 31 marzo 2022. La Ztl sarà attiva solo la domenica fino alle 18, mentre l'isola pedonale in piazza Innocenzo III vi sarà il sabato e la domenica fino alle 18.

«Si è preferito ridurre di due ore la Ztl - spiega l'amministrazione - per venire incontro alle attività commerciali del centro storico e favorire anche l'asporto, considerato anche che in questo momento non ci si trova ancora nel pieno dell'alta stagione turistica e che il maltempo ancora non permette lo svolgimento di eventi all'aperto o di ampliare l'occupazione di suolo pubblico in particolare per le attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande.

La Ztl e l'isola pedonale - prosegue la nota - non sono solo misure legate al turismo, alla fruizione pedonale delle bellezze del centro storico, ma sono anche scelte che influenzano il commercio cittadino. Portare dalle 20 alle 18 il termine della Ztl significa permettere alle attività commerciali di poter svolgere il proprio lavoro al meglio in un orario "di punta" ed anche ai clienti di raggiungere più facilmente i locali».