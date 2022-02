Vandali in azione a Ceccano, in via dell'Olmo. Simboli fallici e scritte sono comparsi sulla parete dell'asilo nido "La Coccinella" e sull'asfalto. Sono stati scoperti ieri sera e immortalati dai cittadini che sono rimasti sconcertati, esprimendo dura condanna.

Il protagonista o i protagonisti di quelle scritte e simboli si sono anche firmati con "Rione Traiano 99". Lo scempio sulla parete dell'asilo è stato coperto con delle lenzuola.

Sconcerto e incredulità anche da parte delle operatrici dell'asilo che si sono ritrovate scritte e simboli sulle pareti della struttura.

"Quartiere dell'Olmo, asilo nido, trovare questo scempio ancora nel 2022? Siamo veramente allibite".