Maxi furto di alcolici in un negozio di Cassino da parte di due rumeni di 29 e 36 anni arrestati poco dopo. I due stranieri, domiciliati nel Cassinate, avevano portato via bottiglie e alimenti di vario genere per un valore superiore ai 1.000 euro. Il tutto nascosto in un paio di borsoni. Ma la fuga è stata breve. Come emerso in sede di convalida assistiti dall'avvocato Angelo Pollino avrebbero tentato il furto per poter poi rivendere i superalcolici e destinare il provento alle rispettive famiglie ancora in Romania. Una volta occultata la merce, in base a una primissima ricostruzione dei fatti, sarebbero saltati su una vettura una Mercedes risultata a sua volta rubata nel 2015.

La convalida

Nei giorni scorsi la convalida a seguito della quale sono stati rimessi in libertà: per il ventinovenne c'è stata una assoluzione per non aver commesso il fatto. Il trentaseienne è stato invece condannato a un anno e dieci mesi (pena sospesa). E al pagamento di una multa salata. La difesa si riserva la possibilità di fare appello.