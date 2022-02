Saranno celebrati questa mattina alle 10, nella chiesa Succurre Miseris, i funerali di Luigi Belforte, il 79enne che martedì scorso è rimasto vittima del tragico incidente nei campi, in località Sabatino. Mentre spostava con il suo trattore il tronco di un albero, il mezzo si è ribaltato finendo sull'anziano schiacciandolo.

I soccorritori non hanno potuto fare per salvare il pensionato, che in breve tempo è spirato. Ripi è in lutto per l'improvvisa tragedia che ha colpito il paese.

Luigi Belforte, infatti, era conosciuto, una persona di compagnia benvoluta da tutti.

La sua è sicuramente una grave perdita per la famiglia e l'intera comunità. Il 79enne si dedicava alla cura del terreno che circondava la sua abitazione, amava la natura e nella mattinata di martedì, vista la bella giornata di sole, probabilmente aveva deciso di fare un po' di pulizia nel campo sito sul retro della casa.

Ma la giornata che doveva essere di tranquillo lavoro all'aria aperta si è trasformata in tragedia. Il povero Luigi, Litto per gli amici, è uscito per lavorare sul suo terreno e non è più rientrato a casa.

Un'assurda fatalità ha messo fine alla sua esistenza strappandolo all'affetto della moglie, ai familiari e di tutti gli amici. Purtroppo gli incidenti nei campi continuano a mietere vittime. A volte la distrazione, la casualità e in alcuni casi il sottovalutare alcuni rischi diventano fatali.

Nella campagne ciociare di frequente si registrano tragedie che coinvolgono i pensionati, ma anche i giovani alla guida di mezzi agricoli che devono essere manovrati con cautela e attenzione. Oggi Ripi piange Luigi Belforte e darà l'estremo saluto a un uomo buono che lascia un grande vuoto.