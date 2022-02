Altri quattro morti per Covid e casi che scendono del 22% rispetto alla passata settimana. I nuovi positivi sono 664, il minimo, esclusi i dati dei giorni post festivi, da fine dicembre. Scendono ancora l'incidenza e i ricoverati. Mentre, complice la riduzione del numero di tamponi si rialza il taso di positività, al 14,16%.

La giornata

Dei 664 nuovi casi, Alatri ne ha 59, poi Cassino a 58, Frosinone a 51, Sora a 43, Ferentino a 41, Anagni a 38, Ceccano a 37, Ceprano e Veroli a 28, Fiuggi a 18, Pofi a 13, Monte San Giovanni Campano a 12, Aquino, Arpino e Boville Ernica a 11, Fontechiari, Isola del Liri e Piedimonte San Germano a 9, Sant'Elia Fiumerapido a 8, Arce, Paliano, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca e San Giorgio a Liri a 7, Cervaro, Pignataro Interamna e San Giovanni Incarico a 6, Acuto, Broccostella, Giuliano di Roma, Patrica, Supino, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano a 5, Amaseno, Castelliri, Morolo, Sant'Apollinare e Strangolagalli a 4, Arnara, Castro dei Volsci, Castrocielo e Pescosolido a 3, Alvito, Ausonia, Campoli Appennino, Casalvieri, Esperia, Fumone, Monte San Giovanni Campano, Pico, Piglio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Torrice e Trivigliano a 2, Acquafondata, Casalattico, Falvaterra, Fontana Liri, Gallinaro, Guarcino, Picinisco, San Donato Val di Comino, San Vittore del Lazio, Sant'An drea del Garigliano, Santopadre, Serrone, Terelle, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Vallerotonda, Vicalvi, Vico nel Lazio e Villa Latina a 1.

I decessi

Sono quattro gli ultimi morti per Covid in Ciociaria.

Si tratta di tre donne, rispettivamente di 74 anni di Castrocielo, di 72 di Paliano e di 85 di Frosinone e di un uomo di 83 anni di Supino. Tutti con patologie pregresse. Le vittime di questa settimana sono sette, due in più rispetto a quelle delle passata, sempre al mercoledì. L'ultima, infatti, si era chiusa con 12 decessi contro gli 11 del periodo 24-30 gennaio. A febbraio, peraltro, sono già morte 16 persone, nel 2022 sono 60.

Gli indicatori

Si conferma il trend dell'incidenza per 100.000 abitanti.

Sono 9 giorni che scende consecutivamente fino a toccare, ieri, i 1.035,01. Quest'ultimo è il valore minimo dopo i 1.003,98 del primo dell'anno. Una discesa lenta ma che segna un distacco rispetto alla punta di 1.301,89, record della pandemia raggiunto il 28 gennaio.