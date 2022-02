Tenta di accendere il camino con del liquido infiammabile ma qualcosa non va per il verso giusto e riporta gravissime ustioni. Un pensionato di San Giorgio a Liri ha purtroppo rischiato davvero molto nell'incidente domestico avvenuto poco fa. L'uomo di 68 anni è stato prontamente soccorso e ora è diretto in eliambulanza a Roma. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco.