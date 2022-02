In ricordo dei quattro operai caduti durante lo scoppio in fabbrica del 7 febbraio 1929, il sindaco Sanna accompagnato dalla Polizia locale ed alla presenza delle forze dell'ordine, dell'associazione carabinieri in congedo e dei parenti delle vittime, ha deposto un omaggio floreale al monumento a loro dedicato nel cimitero comunale.

Durante il suo intervento, il sindaco ha ricordato che Colleferro è da sempre città del lavoro e per questo «in qualche modo abituata agli incidenti sul lavoro, perché sempre accaduti. Ma non per questo dobbiamo assuefarci a questi tragici eventi, ma mettere in primo piano la prevenzione e la formazione per la sicurezza dei lavoratori, tema importante e attualissimo a livello nazionale, visti anche gli ultimi eventi, come quello del diciottenne schiacciato da una lastra durante l'alternanza scuola lavoro».