Installare altri limitatori di velocità sulle strade cittadine. Sembra che l'idea di mettere una serie di dossi artificiali sulle maggiori arterie, messa in campo dall'amministrazione comunale, sia piaciuta a tutti. Tanto che un nutrito gruppo di cittadini chiede agli amministratori di installarne ulteriori. Il dosso stradale artificiale, oppure dissuasore di velocità, è progettato per rallentare la velocità degli autoveicoli nei centri evitando così numerose problematiche. A Fiuggi ne sono stati installati una decina, ma bisognerebbe averne altri per rendere le strade più sicure, senza incidenti stradali e senza paura da parte dei pedoni di essere investiti.

Spesso in alcune zone dove le strade lo consentono gli autoveicoli, specialmente di notte, vengono lanciati ad alta velocità e con i dissuasori tutto questo sarebbe molto limitato. Dello stesso parere Gian Paolo Di Paola, edicolante della zona Monumento, il quale sottolinea: «Ci troviamo delle volte davanti a scene raccapriccianti, sinistri stradali quasi sempre causati per l'alta velocità delle auto che senza pensarci due volte superano di molto i limiti consentiti dalla legge per muoversi all'interno dei centri abitati. Qui al Monumento, la zona dove svolgo la mia attività di edicolante, le auto delle volte sfrecciano in tutti i sensi, non rispettano le precedenze e i limiti.

Consideriamo poi che l'attraversamento pedonale rimane in una zona nemmeno tanto illuminata per cui il pericolo è sempre più in agguato. Installare ulteriori dossi artificiali qui nella centralissima strada dedicata al generale Diaz sarebbe ottimo, diminuirebbe e di tanto il rischio dei sinistri». Anche le strade provinciali come via Casavetere, dovrebbero essere munite di dosso stradale, l'amministrazione comunale dovrebbe richiedere all'ente provinciale le autorizzazioni necessarie. Con questa formula dei dossi i pericoli legati all'alta velocità sarebbero del tutto nulli o quasi.