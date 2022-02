Continuano le segnalazioni e le lamentele dei cittadini riguardo la pulizia delle strade che si effettua ogni mattina all'alba in città. In particolare i residenti puntano il dito contro il rumore generato dai macchinari che "soffiano" via carte e foglie.

«C'è qualche operatore ecologico appartenente all'azienda che effettua il servizio che potrebbe illuminarmi sul perché tale servizio (totalmente inutile visto che i soffiatori sono nati per le foglie e non per quattro pezzi di carta) venga effettuato alle 5.20-5.30 del mattino di ogni santissimo giorno (domenica compresa) anziché in un orario normale?», questo il post di Christos, un cittadino davvero amareggiato ed esausto per il disagio vissuto quotidianamente.

Sicuramente un servizio necessario alla comunità che però viene eseguito in un orario che crea qualche disagio di troppo.