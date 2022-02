Ieri la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea a partire dal 2004. Anche Poste Italiane, per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini della provincia di Frosinone, offre una serie di consigli utili.

Collegandosi al sito www.poste.it si può accedere alla sezione dedicata alla sicurezza dove, oltre a trovare le indicazioni per la prevenzione delle truffe online, sono disponibili video che spiegano come avvengono le principali tipologie di truffe online attraverso fenomeni quali lo smishing, il phishing, il vishing e i canali social o analizzando occasioni più pratiche come ad esempio quando si finalizza un acquisto in e-commerce o nei casi in cui si compiono pagamenti.

La prima regola per evitare di cadere nella rete è di diffidare di richieste più o meno urgenti di dati personali e di non comunicarli in nessuna modalità.