Una volta c'erano i ladri di polli, oggi ci sono anche i ladri di… semafori. Una nuova specialità che, almeno in zona, è stata inaugurata sul ponte che collega Castelforte a Maiano, che, come si ricorderà, fu chiuso in quanto ritenuto pericolante. Dopo tutti gli accertamenti dei tecnici, disposti dalla Provincia di Latina, è stata decisa la riapertura a senso unico alternato, con l'installazione di semafori, sistemati l'undici gennaio scorso, giorno della riapertura parziale.

Lunedì scorso, alcuni cittadini, hanno notato la scomparsa dei due semafori posti l'uno nel territorio di Castelforte e l'altro in territorio di Sessa Aurunca.

Il "prelievo" secondo alcuni cittadini sarebbe stato commesso nel primo pomeriggio di lunedì. Il Comune di Castelforte, con una comunicazione urgente, ha invitato gli automobilisti che percorrevano il ponte, «ad usare la massima attenzione possibile e la massima prudenza, in quanto, ignoti, hanno "rubato" i semafori mobili installati per regolare il traffico a senso alternato.

Il dirigente provinciale responsabile continuava la nota ha provveduto ad avvertire telefonicamente il sindaco Pompeo, evidenziando che saranno installati altri al più presto». «Si tratta certamente di un gesto inqualificabile ha aggiunto Pompeo che sta costringendo la Provincia a mettere in atto azioni urgenti e tempestive per evitare ogni e qualsiasi pericolo».