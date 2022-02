Sono dieci le classi della scuola primaria "Mattei" che stanno trascorrendo l'anno scolastico nella struttura delle Stimmatine a causa dei lavori nel plesso di origine. Venerdì è stato riscontrato un problema dalla proprietà dell'immobile in locazione, la società

M&DR Retail Srl, ha accertato il guasto improvviso dell'impianto di riscaldamento e tempestivamente contattato la propria ditta di fiducia per effettuare un sopralluogo e verificare l'anomalia.

Nonostante si siano immediatamente attivati per ripristinare l'impianto, lunedì mattina non è stato possibile completare la riparazione della caldaia in quanto il materiale necessario, già ordinato, sarà in consegna probabilmente per domani.

Ovviamente, essendo i bambini i principali fruitori della struttura, per tutelare il loro benessere è stato necessario lasciare i piccoli a casa. L'impianto di riscaldamento non funziona per otto delle dieci classi distaccate nell'immobile in locazione e si tratta della: 1B – 1C – 1D - 1E - 4A- 4B- 4D- 4E.Per queste classi è stata disposta dal sindaco la chiusura delle attività didattiche da ieri fino a domani salvo ulteriori proroghe. Una decisione necessaria per tutelare i piccoli.