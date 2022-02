Passano i giorni, ma la situazione non muta. Calano i numeri del Covid, ma non i decessi, ieri altri due. Rispetto alla scorsa settimana si registra un -21,37% di positivi, con l'incidenza in discesa ormai da otto giorni e sui livelli dell'inizio di gennaio. Stabili i ricoveri, sempre 81, ma in terapia intensiva i pazienti diminuiscono da 7 a 6.



La giornata

Sono 979 i nuovi contagiati. Un dato ancora alto se si considera che era dal 1° febbraio che non si saliva così in alto. Tuttavia, proprio nel confronto con martedì scorso si registrano 228 casi in meno, -234 rispetto a due martedì fa e -120 in rapporto al 18 gennaio. Ciò significa che, a sette giorni, la tendenza è di meno 21,37%, a quattordici di meno 21,68% e a ventuno di meno 18,14%. Dei nuovi casi 83 sono a Frosinone, seguita poi da Cassino a 78, Alatri a 73, Anagni a 61, Sora a 55, Ferentino a 46, Veroli a 40, Ceccano a 33, Ceprano e Isola del Liri a 31, Fiuggi a 22, Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano a 21, Cervaro e Pontecorvo a 18, Roccasecca a 17, Pofi a 16, Piedimonte San Germano a 15, Supino a 14, Arce e Strangolagalli a 13, Arpino, Morolo, Paliano e Piglio a 12, Sant'Elia Fiumerapido a 11, Aquino e Castelliri a 10, Ripi a 9, Acuto, Casalvieri e Villa santa Lucia a 8, Esperia, Fontechiari, Sgurgola, Torrice e Trevi nel Lazio a 7, Serrone e Vallemaio a 6, Arnara, Broccostella, Castro dei Volsci, Pico e Vallecorsa a 5, Campoli Appennino, Patrica, Picinisco, Posta Fibreno, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare e Santopadre a 4, Atina, Ausonia, Castrocielo, Fontana Liri e Villa Santo Stefano a 3, Colle San Magno, Collepardo, Filettino, Gallinaro, Giuliano di Roma, Pignataro Interamna, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Torre Cajetani e Vico nel Lazio a 2, Amaseno, Castelnuovo Parano, Colfelice, Copreno Ausonio, Falvaterra, Fumone, Guarcino, Pastena, Pescosolido, San Vittore del Lazio, Trivigliano, Vallerotonda e Villa Latina a 1.

A febbraio si contano 6.365 casi, più di tutti i mesi precedenti, tranne gennaio, chiuso a 24.749. La media è di 795,62, molta vicina al finale del mese precedente, 798,35. Tuttavia, nel confronto con i primi otto giorni di gennaio si nota addirittura un aumento visto che all'epoca erano 6.037 i casi a 754,62 di media, ma con due giorni festivi rispetto all'unico di adesso.

Gli indicatori

Prosegue la discesa dell'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, da otto giorni a questa parte. L'incidenza ora è scesa a 1.081,34. Non era così bassa dal 1.003,98 dell'8 gennaio. Ci si sta allontanando dal top raggiunto il 28 gennaio con 1.301,89. Altro segnale di un'inversione di tendenza che si sta confermando.

Il tasso di positività rispetto al dato di lunedì torna a salire, dall'8,37% al 12,68%. Lunedì esclusi, quando il valore è condizionato dal modesto numero di tamponi, è il minimo dal 15 gennaio quando il rapporto tra positivi e tamponi era all'11,85%.



I ricoverati e i guariti

Rimane stabile a 81 il numero dei ricoverati, mentre scende ancora, da 6 a 5, il dato dei pazienti in terapia intensiva. Tanti quanti quelli del 6 e 7 gennaio. Da allora il dato è stato tra 8 e 13. Si registra il record di guariti per una sola giornata con 1.497. Al massimo in quella precedenza, terminata con 5.683 negativizzati, era stata raggiunta quota 1.085 il 5 e il 6 febbraio.



I tamponi

Rispetto alla passata settimana che aveva registrato una riduzione, da 41.327 a 39.678, calano ancora i test eseguiti. Ieri sono stati 7.715 contro gli 8.162 di martedì scorso. Nel confronto con l'inizio della passata settimana sono diminuiti di 803 unità.



Il bollettino

«Nel Lazio su 20.837 tamponi molecolari e 87.754 tamponi antigenici per un totale di 108.591 tamponi, si registrano 10.342 nuovi casi positivi (+5.029), sono 40 i decessi (+24) il dato comprende alcuni ritardi di notifiche - afferma l'assessore Alessio D'Amato - 2.074 i ricoverati (-25), 184 le terapie intensive (-15) e 14.051 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.434. Raggiunta quota 13 milioni di vaccini somministrati, mentre calano i ricoveri e le terapie intensive». Novità nella campagna vaccinale: da oggi gli hub vaccinali regionali, a partire dalle ore 14, saranno ad accesso libero e fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione. La Asl di Frosinone, intanto, è a un passo dal raggiungimento del milione di vaccini somministrati. La copertura vaccinale è all'85%, ora l'obiettivo è allargare il più possibile la platea con la dose booster. Le nuove tappe del tour vaccinale partiranno da Monte San Giovanni Campano e Arpino il 13 febbraio per proseguire con Arce e San Giovanni Incarico il 15.