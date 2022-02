Furti nel Cassinate, continuano i riscontri incrociati. Carabinieri e polizia non mollano la presa e stanno mettendo a sistema tutti gli elementi raccolti. Mentre continua il tam-tam social che parla ieri di un altro colpo a Colle Fionda. Almeno in quattro hanno agito nel weekend tra Cassino e Cervaro, ripulendo case e villette. Diversi i colpi, alcuni solo tentati.

Una banda specializzata con flex, trapani e schiuma per neutralizzare i sistemi d'allarme è riuscita a portare via oggetti preziosi e gioielli in poco tempo. In un caso, a Cervaro, agendo al piano superiore di una villetta con i proprietari in casa, al primo piano, ignari di tutto.

Tra le vittime pensionati e pure due avvocati del Foro di Cassino. Tante le segnalazioni social: è davvero caccia alla banda.