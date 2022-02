Siglata questa mattina la convenzione tra il Tribunale di Cassino e la Misericordia di Roccasecca per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità
.

La Confraternita di Misericordia di Roccasecca ha espresso il consenso affinché due soggetti svolgano presso le proprie strutture e i servizi di propria competenza l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti proprio dall'art 168 bis codice penale. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Il servizio, nella piena vocazione della Misericordia, permetterà di offrire supporto in attività socio assistenziali; attività di segretariato sociale; manutenzione e pulizie di immobili e verde pubblico; altre prestazioni di lavori di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità dell'imputato. La convenzione stipulata tra il presidente del Tribunale Massimo Capurso e il legale rappresentante della Confraternita, Giovanna Frezza, alla presenza dell'avvocato (fondatrice della Confraternita) Angela Caprio e del presidente dell'Ordine degli avvocati di Cassino, Gianluca Giannichedda, avrà la durata di cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.