La scorsa notte in San Giorgio a Liri, i militari della locale Stazione, unitamente al personale del NORM della Compagnia di Pontecorvo, hanno arrestato per "resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale", un 30enne cittadino marocchino, residente in quel centro, già censito per reati contro il patrimonio e la persona.

I fatti

In particolare gli operanti hanno accertato che l'uomo, in preda ad uno stato di alterazione psicofisica, dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, senza motivo, aveva cosparso di benzina una parte della Piazza di quel centro. Lo stesso, alla vista dei militari, intervenuti a seguito di specifica richiesta, ha appiccato il fuoco e si è dato alla fuga.

Prontamente inseguito dai Carabinieri è stato raggiunto e nel tentativo di bloccarlo sono stati minacciati ed aggrediti dallo stesso con spintoni e calci. Nella circostanza, è stata sottoposta a sequestro una tanica di plastica contenente ancora liquido infiammabile ed un accendino.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione della competente A.G. è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.