Tragedia A Ripi: muore Luigi Belforte, schiacciato dal proprio trattore che si è ribaltato questa mattina mentre l'anziano era alla guida per effettuare dei lavori nel campo.

L'uomo coinvolto nel tragico incidente è deceduto poco dopo il sinistro. I soccorritori, giunti sul posto poco dopo, nulla hanno potuto fare per strapparlo alla morte.

L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 11.30. L'anziano era nel suo terreno, sito in località Sabatino, impegnato in piccoli lavori agricoli. Il povero Luigi amava la terra e si dedicava alla cura e al mantenimento dei suoi appezzamenti con grande determinazione e passione.

Come tante altre volte aveva fatto, era uscito di casa per svolgere i suoi lavoretti nel terreno, ma purtroppo non ha fatto rientro a casa, la sua vita è stata fatalmente spezzata sui quei campi che tanto amava.

Sul posto sono giunti i soccorritori, l'eliambulanza, i carabinieri, i vigili del fuoco e la Asl, oltre al sindaco Piero Sementilli e altri amministratori.