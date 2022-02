Un altro bellissimo traguardo. Domenica pomeriggio i festeggiamenti per i 100 anni di nonna Giuseppina nella residenza per anziani Santa Scolastica, ieri mattina a Cappella Morrone per quelli di un'altra centenaria, la signora Giuseppa Pacitti. Il sindaco Enzo Salera non si tira mai indietro in occasioni come queste: se invitato dai familiari è ben lieto di condividere con loro il momento in cui una concittadina taglia un tale traguardo.

Attorniata dalla sua bella e numerosa famiglia (cinque figlie, quattro generi, otto nipoti, la figlia di una nipote che le ha regalato anche il titolo di trisnonna), Giuseppa Pacitti, "Nonna Pina", come affettuosamente amano chiamarla, è una donna dolce e sorridente, con senso di altruismo innato e ammirevole voglia di vivere. È rimasta vedova trent'anni fa, si è sempre dedicata con amore alle sue figlie, alla casa, al lavoro e all'orto, il suo passatempo preferito. Da ragazza ha lavorato presso una fabbrica di marmi, successivamente, fino alla pensione nell'hotel "Da Mario" di Cassino con diverse mansioni, dalla cucina alle camere.

Da un anno è bloccata a letto, ma regala sempre sorrisi a chi la va a trovare. Il sindaco, prima della foto di rito, ha indossato la fascia e le ha donato una targa con su scritto: «L'Amministrazione Comunale a Giuseppa Pacitti in occasione del suo 100° compleanno». Le figlie hanno fatto per lei una torta a forma di numero 100, lo stesso numero di rose rosse confezionate per lei in un voluminoso fascio che le hanno donato. Un momento speciale per tutti, una condivisione meravigliosa.