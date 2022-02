Domani, dalle 9.30 alle 13.30, verrà data agli amasenesi la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19 direttamente in paese, senza doversi spostare verso i centri autorizzati. Proseguono, infatti, le iniziative messe in campo dalla Asl di Frosinone, in coordinamento con la Regione Lazio e i vari Comuni, per raggiungere i cittadini a casa e dare un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale, che si è dimostrata finora l'arma più efficace contro la diffusione del virus.

Ma soprattutto per evitare il collasso delle strutture ospedaliere da due anni impegnate a curare i malati di Covid a scapito di altre patologie. Ebbene, domattina arriverà una postazione mobile sanitaria che sosterà in piazza XI Febbraio, a ridosso della Collegiata di Santa Maria, con medici e infermieri, anche appartenenti all'Esercito, per consentire a chiunque lo volesse di effettuare la vaccinazione anti Covid.

A disposizione sia Moderna che Pfizer, per completare i cicli, per la dose booster o anche per stimolare i non vaccinati a farlo. Insomma, chiunque ne potrà approfittare, nella massima sicurezza. Dopo avere effettuato un accurato colloquio con un medico si deciderà se e quale vaccino somministrare. Quindi ci si potrà vaccinare in piazza senza prenotazione presentandosi alla postazione mobile con documento e tessera sanitaria.

«Abbiamo sempre aderito a queste iniziative per essere ancora più vicini ai nostri cittadini», ha dichiarato il sindaco Antonio Como, che anche in nell'occasione si avvarrà dell'esperienza dell'assessore alla Sanità Maria Teresa Tombolillo. Quindi, ha aggiunto: «Ringraziamo Asl, Regione Lazio ed Esercito per questa ulteriore possibilità data alla cittadinanza». In caso di pioggia, il camper sosterà nella tensostruttura di via Romita.