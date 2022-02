Scarti edili e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in strada, i cittadini scoprono lo sversamento e fanno scattare i controlli. Ieri, grazie all'sos lanciato all'Ansmi (associazione nazionale della Sanità militare italiana) da alcuni cittadini di Sant'Elia Fiumerapido, è stato possibile l'intervento dei carabinieri Cufaa.

«Ancora segnalazioni dei cittadini di Sant'Elia Fiumerapido, sempre più attenti all'ambiente e alla salute collettiva» sottolinea il presidente Ansmi, Edoardo Grossi. Che poi racconta cosa è accaduto: «Ieri mattina una chiamata è giunta alla nostra Sezione provinciale Ansmi, con sede a Cassino, per segnalare un abbandono in corso, di rifiuti speciali ed edili, lungo la superstrada, Cassino-Sora, nel comune di Sant'Elia Fiumerapido. Un sopralluogo della nostra unità ha consentito la fondatezza del deposito incontrollato di rifiuti di vario genere e natura sulla proprietà di dell'Anas. Abbiamo allertato la centrale operativa di emergenza ambientale 1515 e poi anche l'Anas.

Sul posto i carabinieri per gli accertamenti che serviranno a identificare il presunto autore o i presunti autori».

Sempre attenti all'ambiente

Non molto diverso l'iter che ha permesso di arrivare alla bonifica lampo di un'altra zona di Sant'Elia, effettuata dal Comune a metà dello scorso mese di gennaio: la segnalazione anche in quel caso molto circostanziata era stata inoltrata dai cittadini ai volontari dell'Ansmi e dei Gre (Gruppi di ricerca ecologica). Una pubblica denuncia contro ignoti ecocrimali che avevano scaricato nel verde di Sant'Elia rifiuti di ogni tipo, pure sanitari.

In poco tempo, avevano poi spiegato gli stessi ambientalisti, il Comune di Sant'Elia Fiumerapido con un intervento urgente ha bonificato i rifiuti sanitari individuati dai Gre del Comune sul Rapido, lungo gli argini del fiume e che l'Ansmi aveva segnalato ai carabinieri forestali. Anche in quel caso, vista la presenza tra i rifiuti abbandonati di rifiuti pericolosi tra questi, siringhe e gel per ecografie era stata avviata una mirata attività d'indagine per risalire agli autori dello scempio.