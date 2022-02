L'assessorato all'istruzione, coordinato da Valentina Sementilli, comunica che fino a lunedì 28 febbraio, presso la filiale Banca Popolare del Frusinate (Tesoreria Comunale) sita in Piazzale De Matthaeis, sarà possibile accedere ai rimborsi relativi alla procedura per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook, per l'anno scolastico 2021/2022 per quanti, nei mesi scorsi, abbiano presentato regolare istanza, ammessa poi in graduatoria dagli uffici comunali.

Le persone aventi diritto alla riscossione, previo assenso ottenuto da parte degli uffici comunali della pubblica istruzione, potranno, quindi, recarsi presso gli sportelli dell'istituto di credito esibendo il codice fiscale e la carta di identità in corso di validità.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio scolastico ai numeri 0775/2656261 o 2656679.