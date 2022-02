Ladri scatenati nel weekend ripuliscono case e ville tra Cassino e Cervaro. Diversi colpi, tra quelli riusciti e quelli solo tentati, hanno interessato la zona di Sant'Antonino e San Michele ma anche l'area ai piedi dell'abbazia e Cervaro, tra Colle Fionda e località Foresta. Tra le vittime pensionati, professionisti e anche due avvocati del Foro di Cassino. A descrivere cosa sia accaduto nello scorso weekend sono i tanti racconti affidati ai social, in particolar modo ai gruppi WhatsApp dedicati, creati per scambiarsi segnalazioni in tempo reale. Che diventano spesso dei veri "diari di bordo".

Dalle segnalazioni sembrerebbe che sia stata notata la presenza di una vettura bianca, forse un'Audi, nelle stesse zone in cui poi sono stati perpetrati i tentati furti e quelli riusciti. All'interno della vettura, almeno quattro persone. Il sistema usato, ben collaudato: l'utilizzo di schiuma per neutralizzare gli allarmi, quello di trapani per entrare nelle case smontando le persiane e un flex per aprire un armadio blindato, una cassaforte o qualsiasi altra struttura da forzare. Sono così riusciti a farsi largo in case e villette. Entrando soprattutto dalle finestre.

Ai professionisti del Foro di Cassino sono riusciti a portare via orologi (pare una collezione) e gioielli a uno dei due. All'altro oggetti di valore, ma senza riuscire a forzare la cassaforte. In località Foresta almeno quattro le case prese di mira dai balordi che hanno messo a soqquadro tutto, trafugando ogni oggetto di valore, soldi o gioielli presenti. Portato via in un sol colpo i preziosi ricevuti in momenti importanti, come un diamante regalato per i cinquant'anni di matrimonio. Oltre inspiegabilmente a una sigaretta elettronica. Qualcuno ha parlato persino del tentativo di smontare una vasca da bagno.

Sempre a Cervaro hanno rubato al piano di sopra con i proprietari presenti al piano inferiore che non avevano avvertito nulla. In un'altra abitazione solo l'arrivo repentino del proprietario li ha messi in fuga: sentendo il rumore della porta d'ingresso si sono lanciati fuori dalla finestra al primo piano. E sono fuggiti a piedi nelle campagne circostanti. Potrebbe essere la stessa mano? Ancora non è possibile stabilirlo. Ma carabinieri e polizia si sono messi subito al lavoro. A puntare i riflettori sul problema è stata subito l'associazione "Comitato di quartiere Foresta in Comune", che ha chiesto a gran voce agli amministratori maggiori controlli e l'installazione nelle zone periferiche di telecamere di videosorveglianza. Con un messaggio ben chiaro: «Non lasciateci soli! Evitate il far west». L'associazione torna a chiedere più sicurezza anche stradale e più illuminazione in alcune zone: un deterrente per le bande in azione.