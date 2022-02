Niente più mascherine all'aperto dall'11 febbraio.

È questo l'orientamento del Governo alla luce della riduzione dei casi di Covid in Italia. È in scadenza giovedì 10 febbraio l'ordinanza del ministro Roberto Speranza sull'obbligo dell'uso delle mascherine anche all'aperto. Intanto, da ieri sono operative le nuove regole per il contenimento della diffusione del virus nelle scuole.

La Asl di Frosinone fa sapere che «nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì (ieri per chi legge, ndr) possono riprendere la didattica in presenza, con l'utilizzo di mascherine di tipo Ffp2, gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che siano vaccinati o guariti dal Covid19 da meno di 120 giorni. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test. Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, che non abbiano concluso il ciclo vaccinale previsto o non siano guariti dal Covid19 da meno di 120 giorni, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni».

Nuove regole anche per isolamento e quarantena.

L'isolamento per un caso positivo per chi ha fatto il booster o il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi scende a sette giorni più il test finale, per i non vaccinati e chi ha fatto il ciclo primario da più di 4 mesi l'isolamento si allunga a dieci giorni più il test finale.

Per la quarantena per contatto stretto con un positivo 5 giorni di autosorveglianza e 10 giorni con la mascherina Ffp2. Per non vaccinati e con ciclo primario da oltre 4 mesi se sintomatici è richiesto un teste, se asintomatici 5 giorni dall'ultimo contatto più test finale e Ffp2 per i cinque giorni successivi